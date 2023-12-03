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((التطبيب عن بعد)) بين يدي الحكومة

12/3/2023 7:11:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شوريون يؤكدون: العالم ينتقل من العناية بالمستشفيات إلى العناية بالمنازل

المهن الصحية: 6 مراكز مرخصة للتطبيب عن بعد في البحرين

تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أحال‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬اقتراحًا‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬تشريعي‭ ‬محدد‭ ‬ونظام‭ ‬قانوني‭ ‬منضبط‭ ‬للتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بممارسته،‭ ‬كما‭ ‬وضع‭ ‬الاقتراح‭ ‬القواعد‭ ‬والنظم‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بممارسة‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وحدد‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭ ‬شروط‭ ‬الترخيص‭ ‬التي‭ ‬توضع‭ ‬وتحدد‭ ‬وفقًا‭ ‬للقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بشأنه،‭ ‬أو‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭ ‬لنصوص‭ ‬القانون،‭ ‬فيما‭ ‬يهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬دون‭ ‬مشقة،‭ ‬ودعم‭ ‬تقديم‭ ‬وسائل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬متحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬أقرت‭ ‬القرارات‭ ‬والاشتراطات‭ ‬اللازمة‭ ‬لترخيص‭ ‬مراكز‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬واليوم‭ ‬هنالك‭ ‬6‭ ‬مراكز‭ ‬مرخصة‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وخاضعة‭ ‬تحت‭ ‬رقابة‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬أهمية‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬والحكومة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬والضوابط‭ ‬والآليات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭.‬

بدورها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬السلمان‭ ‬مقررة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يجوّز‭ ‬مزاولة‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الطبية،‭ ‬وتشخيص‭ ‬الحالات‭ ‬الصحية،‭ ‬ووصف‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬لها،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬ومراقبة‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭ ‬والآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬للعلاج،‭ ‬وطلب‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬والتحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬ومناقشة‭ ‬نتائجها‭.‬

وأكدت‭ ‬د‭. ‬السلمان‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬نجاحًا‭ ‬باهرًا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬بشهادة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية‭ ‬بتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وبفضل‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭ ‬المتعاونة‭ ‬مع‭ ‬الجميع،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬التميز‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يتوجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬المتقدمة‭ ‬توصي‭ ‬بهذا‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬لديها‭ ‬وضعت‭ ‬قوانين‭ ‬خاصة‭ ‬وببنود‭ ‬خاصة‭ ‬تضع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬لنظام‭ ‬خاص‭ ‬متكامل‭ ‬للتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هنالك‭ ‬اشتراطات‭ ‬إلكترونية‭ ‬وتقنية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الصحية‭ ‬ومستقبل‭ ‬الخدمة‭ ‬وهذه‭ ‬الاشتراطات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ضمن‭ ‬القرار‭.‬

وبينت‭ ‬د‭. ‬السلمان‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬سينتقل‭ ‬من‭ ‬العناية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬إلى‭ ‬العناية‭ ‬في‭ ‬المنازل،‭ ‬وسنشهد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬العشرة‭ ‬إلى‭ ‬العشرين‭ ‬المقبلة‭ ‬مما‭ ‬سيوفر‭ ‬راحة‭ ‬للمرضى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬مثل‭ ‬السكري‭ ‬والضغط‭ ‬بالإمكان‭ ‬متابعتها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬وبطريقة‭ ‬سهلة‭ ‬وميسرة‭ ‬لضمان‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجودة‭.‬

وأشارت‭ ‬د‭. ‬السلمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصحة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬سوق‭ ‬كبير‭ ‬جدًا،‭ ‬ويتطور‭ ‬بسرعة‭ ‬شديدة،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬85‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وسيصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬بليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2032‭ ‬وهذه‭ ‬تعتبر‭ ‬أموالا‭ ‬ضخمة،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية،‭ ‬وممكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المملكة‭ ‬أنموذجا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬أننا‭ ‬نمارس‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬يوميًا،‭ ‬وقد‭ ‬تطور‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬بشكل‭ ‬متسارع،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬أدوات‭ ‬التواصل‭ ‬المرئي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬ونحن‭ ‬نفتقر‭ ‬إلى‭ ‬قوانين‭ ‬تنظم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬والاقتراح‭ ‬جاء‭ ‬لينظم‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬الاقتراح‭ ‬تقديم‭ ‬التطبيب‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬والأطفال،‭ ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬ووضعت‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬للتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬ونحن‭ ‬أيضًا‭ ‬نسعى‭ ‬لوضع‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬للتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أن‭ ‬التطبيب‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬تستخدمه،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وقته‭ ‬لاستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الحالات‭ ‬المرضية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬أن‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬لا‭ ‬يحل‭ ‬ولا‭ ‬يستبدل‭ ‬الطبابة‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والطبيعية‭ ‬التي‭ ‬نمارسها،‭ ‬ولكنها‭ ‬عامل‭ ‬مكمل‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إليه‭ ‬اليوم،‭ ‬والتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬موجود‭ ‬وقائم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وتمت‭ ‬مارسته‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لوضع‭ ‬ضوابط‭ ‬وقوانين‭ ‬لضبطه‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬هشام‭ ‬القصاب‭ ‬ضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وموضوع‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وحفظ‭ ‬المعلومات،‭ ‬وذلك‭ ‬لحساسية‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمريض،‭ ‬مقترحًا‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬لتنظيم‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬وتسعيرته‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬العضو‭ ‬لينا‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم‭ ‬إن‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬19‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬وأتيحت‭ ‬كخيار‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬لذلك‭ ‬فنحن‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬إطار‭ ‬تشريعي‭ ‬مناسب‭ ‬لوضع‭ ‬الضوابط‭ ‬للتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬الإحصائيات‭ ‬العالمية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تسارع‭ ‬ونمو‭ ‬سوق‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬وازدياد‭ ‬عدد‭ ‬المستخدمين‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬لدراسة‭ ‬معدة‭ ‬لـ«بلومبيرغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬سوق‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬عالميًا‭ ‬من‭ ‬41‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬225‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬2030،‭ ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬سوق‭ ‬للتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬فإنه‭ ‬بحسب‭ ‬مركز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬يتبين‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬استخدم‭ ‬37 % ‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬البحرينية‭ ‬فإنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬6 ? 028‭ ‬استشارة‭ ‬لخدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمستفيدة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬تدشين‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬2020،‭ ‬متوقعة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬تزايد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬العريض‭ ‬إن‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬ممارس‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وفي‭ ‬البحرين‭ ‬أيضًا،‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬كان‭ ‬يوضع‭ ‬لهم‭ ‬أجهزة‭ ‬ونراقبها‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬وهذا‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬ولكننا‭ ‬الآن‭ ‬نحتاج‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬ينظم‭ ‬عملية‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

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