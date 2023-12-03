الملك ورئيس الإمارات والرئيس الموريتاني يشهدون مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬شهد‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬أبناء‭ ‬القبائل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الشيوخ‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬







وتبادل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬التحية‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬القبائل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬خلال‭ ‬مرورهم‭ ‬أمام‭ ‬المنصة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وفخره‭ ‬بأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬وهم‭ ‬يقدمون‭ ‬هذه‭ ‬اللوحات‭ ‬الأصيلة‭ ‬من‭ ‬الموروث‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬مشاعر‭ ‬اعتزاز‭ ‬وانتماء‭ ‬وروح‭ ‬وطنية‭ ‬تجاه‭ ‬بلدهم‭.‬

‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬القبائل‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬إمارات‭ ‬الدولة‭ ‬ومناطقها،‭ ‬معبرين‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬وسعادتهم‭ ‬وابتهاجهم‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬الـ52‭ ‬واعتزازهم‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وإخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حكام‭ ‬الإمارات‭.‬







وقدم‭ ‬أبناء‭ ‬الإمارات‭ ‬لوحات‭ ‬من‭ ‬أهازيجهم‭ ‬الشعبية‭ ‬والتراثية‭ ‬الأصيلة‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬أصالتهم‭ ‬وتاريخهم‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬المعطاءة،‭ ‬كما‭ ‬قدموا‭ ‬صوراً‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬انتمائهم‭ ‬وحبهم‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭ ‬ملوحين‭ ‬بعلم‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬مجددين‭ ‬الولاء‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة‭.‬

وتمثل‭ ‬مسيرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬إحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرئيسة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬التراثي،‭ ‬وتأتي‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬بعيدها‭ ‬الوطني‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬حيث‭ ‬يتنوع‭ ‬المزيج‭ ‬الثقافي‭ ‬والشعبي‭ ‬لأبناء‭ ‬القبائل‭ ‬وهم‭ ‬يؤدون‭ ‬فنونهم‭ ‬أمام‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الوثبة‭.‬

وانطلقت‭ ‬مجاميع‭ ‬القبائل‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬الحصن‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬مرددين‭ ‬الأهازيج‭ ‬الشعبية،‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬وفخرهم‭ ‬بهذه‭ ‬الأرض‭ ‬الطيبة‭.‬

وشملت‭ ‬الفعالية‭ ‬فقرة‭ ‬عرض‭ ‬الخيل‭ ‬وهو‭ ‬استعراض‭ ‬يضم‭ ‬تشكيلات‭ ‬متنوعة‭ ‬للفرسان‭ ‬يستعرضون‭ ‬ما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭ ‬وهم‭ ‬يمتطون‭ ‬صهوات‭ ‬الجياد‭.‬