الملك ورئيس الإمارات والرئيس الموريتاني يشهدون مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والشيوخ وضيوف دولة الإمارات، أمس الأحد، «مسيرة الاتحاد»، التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2023 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة العيد الـ52 لدولة الإمارات.
كما شهد المسيرة التي نظمها ديوان الرئاسة وشارك فيها أبناء القبائل من جميع مناطق دولة الامارات أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التحية مع أبناء القبائل المشاركين في المسيرة خلال مرورهم أمام المنصة، معرباً عن اعتزازه وفخره بأبناء الوطن وهم يقدمون هذه اللوحات الأصيلة من الموروث الوطني، وما أبدوه من مشاعر اعتزاز وانتماء وروح وطنية تجاه بلدهم.
وشارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، معبرين عن فخرهم وسعادتهم وابتهاجهم بالعيد الوطني الـ52 واعتزازهم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وقدم أبناء الإمارات لوحات من أهازيجهم الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن أصالتهم وتاريخهم العميق في هذه الأرض المعطاءة، كما قدموا صوراً من اللوحات الوطنية التي تعبر عن انتمائهم وحبهم لهذا الوطن العزيز ملوحين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة مجددين الولاء للقيادة الحكيمة.
وتمثل مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، وتأتي ضمن احتفالات دولة الإمارات بعيدها الوطني كل عام حيث يتنوع المزيج الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسة في ميدان الوثبة.
وانطلقت مجاميع القبائل من بوابة الحصن رافعين أعلام دولة الإمارات، مرددين الأهازيج الشعبية، التي عبرت عن فرحتهم وفخرهم بهذه الأرض الطيبة.
وشملت الفعالية فقرة عرض الخيل وهو استعراض يضم تشكيلات متنوعة للفرسان يستعرضون ما يتمتعون به من مهارات عالية وهم يمتطون صهوات الجياد.
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