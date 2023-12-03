-->

Monday, 04 December 2023 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرات المجازر الصهيونية في غزة خلال ساعات700 شهيد في يوم واحد والجرحى ينزفون حتى الموت في المستشفيات

12/3/2023 7:10:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كثفت‭ ‬قوات‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬أمس‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬وارتكبت‭ ‬عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬مواقع‭ ‬شمال‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬عمليته‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭. ‬وكثف‭ ‬الجيش‭ ‬المنتشر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬غاراته‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭. ‬

وأعلن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مجازر‭ ‬متفرقة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية‭.‬‮

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تجاوز‭ ‬المليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ترتكب‭ ‬المجازر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحائه‭.‬‮

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41316‭ ‬مصابا،‭ ‬متهما‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بـ«استهداف‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬والادعاء‭ ‬كذبا‭ ‬بوجود‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يوسع‭ ‬دائرة‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬وارتكب‭ ‬عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬المروعة،‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬شبرا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬قصف‭ ‬وارتكب‭ ‬عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬ينزفون‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسير‭ ‬آلية‭ ‬مغادرة‭ ‬الجرحى‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ببطء‭ ‬شديد‭ ‬واقتصرت‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬413‭ ‬جريحا‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

MENAFN03122023000055011008ID1107528593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث