عشرات المجازر الصهيونية في غزة خلال ساعات700 شهيد في يوم واحد والجرحى ينزفون حتى الموت في المستشفيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‭/‬الحدث‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقصف‭ ‬مواقع‭ ‬شمال‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬عمليته‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭. ‬وكثف‭ ‬الجيش‭ ‬المنتشر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬غاراته‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭. ‬

وأعلن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مجازر‭ ‬متفرقة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية‭.‬‮

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وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تجاوز‭ ‬المليون‭ ‬ونصف‭ ‬المليون،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ترتكب‭ ‬المجازر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحائه‭.‬‮

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وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬41316‭ ‬مصابا،‭ ‬متهما‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بـ«استهداف‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬والادعاء‭ ‬كذبا‭ ‬بوجود‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يوسع‭ ‬دائرة‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬وارتكب‭ ‬عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬المروعة،‭ ‬ولم‭ ‬يترك‭ ‬شبرا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬قصف‭ ‬وارتكب‭ ‬عشرات‭ ‬المجازر‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬القدرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬ينزفون‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسير‭ ‬آلية‭ ‬مغادرة‭ ‬الجرحى‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ببطء‭ ‬شديد‭ ‬واقتصرت‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬413‭ ‬جريحا‭ ‬فقط‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬