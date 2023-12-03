عشرات المجازر الصهيونية في غزة خلال ساعات700 شهيد في يوم واحد والجرحى ينزفون حتى الموت في المستشفيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كثفت قوات العدو الصهيوني أمس عدوانها على جميع أنحاء قطاع غزة من دون استثناء وارتكبت عشرات المجازر خلال ساعات.
وأفاد مراسل «العربية/الحدث» بأن الدبابات الإسرائيلية تقصف مواقع شمال خان يونس، بعد انطلاق عمليته البرية في المدينة الجنوبية. وكثف الجيش المنتشر على الأرض في شمال غزة غاراته الجوية في جنوب القطاع إلى حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين منذ بدء النزاع.
وأعلن المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أمس استشهاد أكثر من 700 فلسطيني في غزة في مجازر متفرقة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال المسؤول الحكومي إن عدد النازحين في غزة تجاوز المليون ونصف المليون، مشيرا إلى أنه لا مكان آمن في قطاع غزة وأن قوات الاحتلال ترتكب المجازر في كل أنحائه.
وقال الناطق باسم الوزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 41316 مصابا، متهما الجيش الإسرائيلي بـ«استهداف جميع مناطق قطاع غزة من دون استثناء والادعاء كذبا بوجود مناطق آمنة».
وقال القدرة إن الجيش الإسرائيلي «يوسع دائرة استهداف المدنيين وارتكب عشرات المجازر المروعة، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية».
وحذر القدرة من أن الجرحى في المستشفيات ينزفون حتى الموت بسبب عدم توافر الخدمات الصحية في وقت تسير آلية مغادرة الجرحى للعلاج في الخارج ببطء شديد واقتصرت على سفر 413 جريحا فقط منذ بدء عدوان إسرائيل على قطاع غزة.
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