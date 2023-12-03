الجامعة الأهلية تحتفل بتخريج الفوج الـ 18 لطلبتها

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د. عبدالله الحواج: تصنيف الجامعة في المرتبة الـ34 عربيا

حصول كلية العلوم الإدارية والمالية على اعتماد عالمي

١٠٠٠ بحث ضمن قواعد Scopus العالمية نيل أساتذتها جوائز من إيمرالد العالمية للنشر









كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭:‬

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬





ضمن‭ ‬جو‭ ‬يسوده‭ ‬الفرح‭ ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬الصبر،‭ ‬احتفلت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بتخريج‭ ‬338‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الفوج‭ ‬18‭ ‬لطلبتها‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه،‭ ‬بحضور‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭.‬

هنأ‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الجامعة‭ ‬بتخرج‭ ‬طلبتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬العلمية،‭ ‬مثنياً‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬طلبة‭ ‬متميزين،‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬







وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادتها‭ ‬الحكيمة‭ ‬راهنت‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التعليم‭ ‬وتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التعليمية‭ ‬ووضعت‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وفتحت‭ ‬المجال‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالكفاءات‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمزودة‭ ‬بمهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للوطن‭.‬







وأكد‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمخرجات‭ ‬وتنويع‭ ‬التخصصات،‭ ‬ومواءمة‭ ‬برامجها‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تخريج‭ ‬الفوج‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬طلابنا‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬إنما‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬خططنا‭ ‬ونجحنا،‭ ‬خططنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬تعليم‭ ‬مستمر‭ ‬بكافة‭ ‬مراحله،‭ ‬وفواصله‭ ‬وديمومته،‭ ‬ونجحنا‭ ‬لأننا‭ ‬حققنا‭ ‬الهدف‭ ‬المرسوم،‭ ‬وتواصلنا‭ ‬معكم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬لكي‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬أجيالاً‮

‬طالعة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء،‭ ‬والمواءمة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬آفاق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وعوالم‭ ‬المعرفة‮»‬‭.‬







وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجامعة‭ ‬الأهلية‮»

‬طوال‭ ‬تاريخها

الممتد

تمكنت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تحتل‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الجامعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬حيث‭ ‬احتلت،‭ ‬وفقًا‭ ‬لـ«كيو‭ ‬إس‮»‬‭ ‬العالمية،‭ ‬المرتبة‭ ‬651‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والمرتبة‭ ‬34‭ ‬عربيًا،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬ترتيبها‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬مائة‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والمرتبة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬التعليم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬مؤسسة‮

«‬التايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬للتعليم‭ ‬العالي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يؤكد‭ ‬إلى‭ ‬أيّ‭ ‬مدى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬جامعتكم‭ ‬الفتية‭ ‬ومنظومة‭ ‬التعليم،‭ ‬وأهداف‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬فلهما‭ ‬منّي‭ ‬كل‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬وعرفان‭ ‬وولاء،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬للحكومة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ووزير‭ ‬التعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وإلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وهيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬قدّم‭ ‬الدعم‭ ‬والتعاون‭ ‬للمنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬د‭. ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حصول‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬على‭ ‬الاعتمادية‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ AACSB ‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬5 % ‭ ‬من‭ ‬كليات‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأطمئنكم‭ ‬بأن‭ ‬الكليات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مراحل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتمادية‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬العالي‭ ‬عن‭ ‬ريادة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬النوعية‭ ‬المتميزة،‭ ‬ونشر‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬بحوثها‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬البحث‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬ Scopus ‭ ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬‮١٠٠٠‬‭ ‬بحث،‭ ‬وحصل‭ ‬أساتذتها‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬من‭ ‬إيمرالد‭ ‬العالمية‭ ‬للنشر،‭ ‬وشهادات‭ ‬تقدير‭ ‬دولية‭ ‬لجودة‭ ‬أبحاثهم‭ ‬العلمية،‭ ‬وتبوأت‭ ‬الجامعة‭ ‬مراتب‭ ‬متقدمة‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬ Scimago ‭ ‬لمؤشرات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تصنيف‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬ QS ‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية،‭ ‬والأولى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاسبة‭ ‬والتمويل‭ ‬عربياً،‭ ‬كما‭ ‬صنفت‭ ‬بحسب‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬تايمز‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرةَ،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬جودة‭ ‬التعليم،‭ ‬والمرتبة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تقليل‭ ‬اللامساواة‭ ‬بحسب‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬وعليه‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬الجامعة‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التوظيف‭ ‬لخريجيها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الخريجون‭ ‬في‭ ‬كلمتهم‭: ‬‮«‬زملائي‭ ‬لا‭ ‬تنسوا‭ ‬أن‭ ‬تركزوا‭ ‬بكلِّ‭ ‬حواسكم‭ ‬على‭ ‬العمق‭ ‬فيما‭ ‬تقدمون‭ ‬وتفعلون،‭ ‬تطلعوا‭ ‬إلى‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬إلى‭ ‬العدد،‭ ‬انظروا‭ ‬إلى‭ ‬النوعية‭ ‬لا‭ ‬إلى‭ ‬الكم،‭ ‬ابحثوا‭ ‬داخل‭ ‬ذواتكم‭ ‬عن‭ ‬التميز،‭ ‬كونوا‭ ‬استثنائيين‭ ‬ومتميزين‭ ‬لا‭ ‬عاديين‭ ‬ومكرَرِين،‭ ‬اجعلوا‭ ‬لكم‭ ‬أهدافا‭ ‬كبيرة‭ ‬اسعوا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭. ‬تسلحوا‭ ‬بالإيمان‭ ‬القويّ‭ ‬بالله‭ ‬تبارك‭ ‬وتعالى‭ ‬تسعدوا‭ ‬وتغنموا‭ ‬وتحققوا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬وفق‭ ‬توجهات‭ ‬قيادتنا‭ ‬الحكيمة‮»‬‭.‬