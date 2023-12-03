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على هامش انطلاق المؤتمر الأول للتلمذة المهنية..((بوليتكنك البحرين)) تطلق برنامج ((التلمذة المهنية))

12/3/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وزير العمل: البرامج المهنية توفر رواتب مجزية ومهارات عالية... ونستهدف 300 باحث عن عمل

«ناس»: 70% من الوظائف الحالية مهنية.. ومعظمها يشغلها الأجانب


كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ملحة‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬برامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬تكسب‭ ‬البحريني‭ ‬المهارات‭ ‬الاحترافية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وكذلك‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬المعادلة‭ ‬بين‭ ‬الشهادات‭ ‬الاكاديمية‭ ‬وبين‭ ‬الشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬جذب‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الى‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعا‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬مكاسب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ورواتب‭ ‬مجزية‭ ‬ومهارات‭ ‬عالية،‭ ‬والتي‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬بدعم‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاول‭ ‬للتلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬واطلاق‭ ‬كلية‭ ‬البوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬لبرنامجها‭ ‬المميز‭ (‬التلمذة‭ ‬المهنية‭) ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬صباح‭ ‬امس،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الأول‭ ‬يستهدف‭ ‬300‭ ‬باحث‭ ‬عمل،‭ ‬وكذلك‭ ‬هناك‭ ‬برامج‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬تمكين،‭ ‬ودعا‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬لإنجاح‭ ‬الخطط‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وشكر‭ ‬الوزير‭ ‬تمكين‭ ‬وكل‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬لوضع‭ ‬برنامج‭ ‬للتلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

حاجة‭ ‬السوق‭ ‬إلى‭ ‬الحرفيين‭ ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬كلية‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬برنامجها‭ ‬المميز‭ (‬التلمذة‭ ‬المهنية‭) ‬والذي‭ ‬سيشمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التخصصات،‭ ‬اهمها‭ ‬صيانة‭ ‬وتصليح‭ ‬السيارات،‭ ‬واللحام‭ ‬والكهرباء‭ ‬والسباكة‭ ‬والتبريد‭ ‬والتكييف،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬ستشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬كبرى‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والتدريب،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬نموذجية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬أولوية‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاته،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والتخصصات‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجادّ‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتشجيعها‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬مشروعها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ومراكز‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬الوطنية‭.‬

وأوضح‭ ‬ناس‭ ‬مدى‭ ‬احتياج‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬الى‭ ‬الوظائف‭ ‬المهنية‭ ‬إذ‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬حوالي‭ ‬70 ‭%‬ ‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬المهنية،‭ ‬والباقي‭ ‬مكتبية‭ ‬وأكاديمية،‭ ‬مطالبا‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عمالة‭ ‬مهنية‭ ‬بحرينية‭ ‬إذ‭ ‬تتوافر‭ ‬بأعداد‭ ‬قليلة‭ ‬حاليا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأجانب‭ ‬الذي‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬المهنية‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة،‭ ‬ويرسلون‭ ‬الأموال‭ ‬الى‭ ‬بلادهم،‭ ‬كما‭ ‬شجّع‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬رخصة‭ ‬للوظائف‭ ‬المهنية‭ ‬لتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬المهنية‭ ‬وتنظيم‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

وأوضح‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬مـن‭ ‬الاجراءات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬ضمن‭ ‬مشروعات‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬هدفها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتدريب‭ ‬المهني‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الجودة‭ ‬الشاملة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬المتزايدة‭ ‬ليوفر‭ ‬مزايا‭ ‬تحفز‭ ‬المتدربين‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬عملية‭ ‬مهمة‭ ‬تنعكس‭ ‬مستقبلاً‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬التخصصات‭ ‬المطروحة‭ ‬ستشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬كبرى‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬التدريب،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬نموذجية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أدوارها‭ ‬المتنوعة‭ ‬ستقدم‭ ‬آثارا‭ ‬إيجابية‭ ‬لبيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتوفير‭ ‬عمالة‭ ‬ماهرة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التوظيف،‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الاستدامة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

دعم‭ ‬تمكين‭ ‬للبرنامج‭ ‬

وأفادت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬للتلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬الصحفيين‭ ‬بـ«ان‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬تعتمد‭ ‬عليها‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬البا‭ ‬وبابكو،‭ ‬وهناك‭ ‬عمالقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬مثل‭ ‬دكتور‭ ‬حسين‭ ‬ميرزا‭ ‬خضعوا‭ ‬للبرنامج‭ ‬وتخرج‭ ‬فيه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القياديين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اطلاقه‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬لدعم‭ ‬الحرف‭ ‬المهنية،‭ ‬ايمانا‭ ‬بأهمية‭ ‬واحتياج‭ ‬السوق‭ ‬لهذه‭ ‬المهارات‭ ‬الموجودة،‭ ‬التي‭ ‬تنقص‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬التدريب‭ ‬وتتيح‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب،‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وتم‭ ‬دعمها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭. ‬

وأشارت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتمكين‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬البرنامج‭ ‬يستهدف‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬الى‭ ‬500‭ ‬طالب‭ ‬سيلتحقون‭ ‬بالبرنامج‭ ‬وسيقوم‭ ‬بدعمهم‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬أثناء‭ ‬التدريب،‭ ‬و50 ‭%‬ ‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬التدريب،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عمل‭ ‬تمكين‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬البوليتكنك‭ ‬ولكنه‭ ‬يشجع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية،‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تتقدم‭ ‬وتستفيد‭ ‬وتصمم‭ ‬لها‭ ‬برامج‭ ‬لسد‭ ‬الثغرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المهارات‭ ‬الحرفية‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬اكثر‭ ‬البرامج‭ ‬المهنية‭ ‬المطروحة‭ ‬هي‭ ‬اللحام‭ ‬والكهرباء‭ ‬والسباكة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وهناك‭ ‬عمل‭ ‬جار‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬أخرى‭ ‬كذلك‭ ‬لإدخال‭ ‬تخصصات‭ ‬اخرى‭ ‬مثل‭ ‬تقنيات‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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