-->

Monday, 04 December 2023 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث سير

12/3/2023 3:16:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفي اليوم الأحد الفنان المصري أشرف عبد الغفور ، نقيب الممثلين السابق ووالد الفنانة ريهام عبدالغفور،
عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تم نقل أشرف عبد الغفور لمستشفى مدينة زايد التخصصي، بعد تعرضه لحادث سير في طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، وكانت رفقته زوجته فاطمة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض شخصين لحادث سير أمام كومباوند ماونت فيو، وتبين في نهاية المطاف أنهما الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فاطمة، وتم نقلهما إلى مستشفى زايد التخصصي.

قدم الراحل ما يزيد على 280 عملًا فنيًا ما بين السينما والدراما والمسرح، التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح عام 1962 بمشاركته في مسرحية جلفدان هانم، وتوالت أعماله المسرحية، ومنها: مسرحية مصرع جيفارا، مسرحية موتى بلا قبور، مسرحية ثلاث ليال، مسرحية سليمان الحلبي، مسرحية وطني عكا.

ويعد مسلسل رشيد هو آخر أعمال أشرف عبد الغفور الذي نافس به في موسم دراما 2023، وجمعه بابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

MENAFN03122023000055011008ID1107528520

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث