وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث سير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) توفي اليوم الأحد الفنان المصري أشرف عبد الغفور ، نقيب الممثلين السابق ووالد الفنانة ريهام عبدالغفور،عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تم نقل أشرف عبد الغفور لمستشفى مدينة زايد التخصصي، بعد تعرضه لحادث سير في طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، وكانت رفقته زوجته فاطمة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض شخصين لحادث سير أمام كومباوند ماونت فيو، وتبين في نهاية المطاف أنهما الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فاطمة، وتم نقلهما إلى مستشفى زايد التخصصي.

قدم الراحل ما يزيد على 280 عملًا فنيًا ما بين السينما والدراما والمسرح، التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح عام 1962 بمشاركته في مسرحية جلفدان هانم، وتوالت أعماله المسرحية، ومنها: مسرحية مصرع جيفارا، مسرحية موتى بلا قبور، مسرحية ثلاث ليال، مسرحية سليمان الحلبي، مسرحية وطني عكا.

ويعد مسلسل رشيد هو آخر أعمال أشرف عبد الغفور الذي نافس به في موسم دراما 2023، وجمعه بابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.