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تربية بصيرا تؤكد أهمية توفير الأجواء الآمنة والصحية للطلبة

12/3/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير تربية لواء بصيرا المهندس ياسين الشقيرات خلال لقاء اليوم الأحد، ضم مديري ومديرات مدارس اللواء، ضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة لفصل الشتاء، والحفاظ على السلامة العامة للطلاب، خاصة فيما يتعلق بالتدفئة، وتفقد المباني والمرافق المدرسية.
وشدد على ضرورة الالتزام ببرنامج الإمتحانات النهائية، والتأكيد على موضوع الحضور والغياب للطلبة، واسس النجاح والإكمال، والإلتزام بإكمال هذه الجوانب على المنصات المخصصة لذلك.

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