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الاحتلال يُطلق قنابل ضوئية في أجواء خانيونس - فيديو

12/3/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، قنابل ضوئية في أجواء مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.


وقال جيش الاحتلال في وقتٍ سابق، إنه يشتبه في اختراق مسيرات معادية، أجواء مدينة سديروت، بغلاف غزة.


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