الاحتلال يُطلق قنابل ضوئية في أجواء خانيونس - فيديو

الاحتلال يُطلق قنابل ضوئية في أجواء خانيونس - فيديو
التاريخ
12/3/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، قنابل ضوئية في أجواء مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في وقتٍ سابق، إنه يشتبه في اختراق مسيرات معادية، أجواء مدينة سديروت، بغلاف غزة.
MENAFN03122023000208011052ID1107528515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.