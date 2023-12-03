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ندوة بالهاشمية تناقش قانون السير المعدل ومخاطر إطلاق العيارات النارية

12/3/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام،اليوم الأحد، ندوة توعوية حول قانون السير المعدل ومحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية .
وأكد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون أهمية هذه الندوات التي تسهم في توعية أبناء المجتمع الأردني ،خاصة فئة الشباب،بأخطار ومخاطر هذه الظواهر، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد الإعلان عن إدراج مساق خاص بالثقافة المرورية بهدف تعزيز الوعي المروري لدى الطلبة .

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