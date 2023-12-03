ندوة بالهاشمية تناقش قانون السير المعدل ومخاطر إطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت الجامعة الهاشمية بالتعاون مع مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام،اليوم الأحد، ندوة توعوية حول قانون السير المعدل ومحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية .
وأكد رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون أهمية هذه الندوات التي تسهم في توعية أبناء المجتمع الأردني ،خاصة فئة الشباب،بأخطار ومخاطر هذه الظواهر، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد الإعلان عن إدراج مساق خاص بالثقافة المرورية بهدف تعزيز الوعي المروري لدى الطلبة .
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