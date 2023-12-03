جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية على خانيونس
التاريخ
12/3/2023 3:13:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية على خانيونس
MENAFN03122023000208011052ID1107528513
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