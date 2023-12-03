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رئيس أركان جيش الاحتلال: سنقاتل في شمال وجنوب غزة بنفس القوة

12/3/2023 3:13:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن قواته ستقاتل بقوة ودقة في شمال قطاع غزة، وستفعل ذلك الآن في جنوبه.


واليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء العمليات البرية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وارتكب الاحتلال اليوم مجازر بمختلف مناطق القطاع نتج عنها استشهاد 316 فلسطينياً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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