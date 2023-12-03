رئيس أركان جيش الاحتلال: سنقاتل في شمال وجنوب غزة بنفس القوة

رئيس أركان جيش الاحتلال: سنقاتل في شمال وجنوب غزة بنفس القوة
التاريخ
12/3/2023 3:13:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن قواته ستقاتل بقوة ودقة في شمال قطاع غزة، وستفعل ذلك الآن في جنوبه.
واليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء العمليات البرية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وارتكب الاحتلال اليوم مجازر بمختلف مناطق القطاع نتج عنها استشهاد 316 فلسطينياً، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
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