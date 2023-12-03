الخارجية القطرية: متفائلون بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أن الدوحة متفائلة من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة.



وأضاف الأنصاري، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة يصعّب جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وبيّن أن المطلوب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تضمن دخول المساعدات إلى غزة.