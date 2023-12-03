الخارجية القطرية: متفائلون بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أن الدوحة متفائلة من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة.
وأضاف الأنصاري، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غزة يصعّب جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وبيّن أن المطلوب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تضمن دخول المساعدات إلى غزة.
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