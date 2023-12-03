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سرايا القدس: قصفنا أوفاكيم بدفعة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

12/3/2023 3:13:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مستوطنة أوفاكيم بدفعة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، إنه تم رصد إطلاق نار تجاه طائرات مسيرة في سماء سديروت يعتقد أنها قادمة من قطاع غزة.


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