سرايا القدس: قصفنا أوفاكيم بدفعة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

سرايا القدس: قصفنا أوفاكيم بدفعة صاروخية رداً على استهداف المدنيين
التاريخ
12/3/2023 3:13:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت مستوطنة أوفاكيم بدفعة صاروخية، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، إنه تم رصد إطلاق نار تجاه طائرات مسيرة في سماء سديروت يعتقد أنها قادمة من قطاع غزة.
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