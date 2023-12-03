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توضيح من مدير إدارة السير حول المخالفات المرورية

12/3/2023 3:13:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحدث مدير إدارة السير العميد الدكتور فراس الدويري في ندوة بالجامعة الهاشمية حول قانون السير الجديد المعدل لسنة 2023، ودور هذا القانون في الحد من حوادث السير التي استنزفت الكثير من الأرواح لسالكي الطرق،مبيناً ان عدد المخالفات المسجلة منذ بداية العام 2023 حتى نهاية الشهر تشرين الثاني الماضي بلغت (5088) مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية، و(82950) مخالفة تجاوز الاشارة الضوئية حمراء، و(11851) مخالفة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، و(132534) مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.
وقال إن عدد المركبات الموجودة في المملكة تقدر بمليونين ومئة ألف مركبة ، وهناك ثلاثة ملايين شخص يحملون رخصة قيادة ، حيث ان الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث المرورية تقدر بنحو 322 مليون دينار، مشيراً إلى إنخفاض مخالفات قطع الإشارة الحمراء منذ تطبيق القانون الجديد بنسبة 70 بالمئة.

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