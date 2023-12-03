مصدر قيادي بالقسام: انسحاب 70% من قوات الاحتلال في شمال غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر قيادي في كتائب القسام، إن 70% من القوات الإسرائيلية انسحبت لخارج شمال قطاع غزة، لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.
وأضاف المصدر، أن الانسحاب من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.
وأشار إلى أن العملية البرية الإسرائيلية تتركز حاليا في جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة بالشمال.
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