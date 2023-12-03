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مصدر قيادي بالقسام: انسحاب 70% من قوات الاحتلال في شمال غزة

12/3/2023 3:13:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر قيادي في كتائب القسام، إن 70% ؜ من القوات الإسرائيلية انسحبت لخارج شمال قطاع غزة، لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.
وأضاف المصدر، أن الانسحاب من شمال قطاع غزة بدأ مع التهدئة وتسارع مع ضربات المقاومة في اليومين الأخيرين.

وأشار إلى أن العملية البرية الإسرائيلية تتركز حاليا في جنوب قطاع غزة بالتزامن مع عمليات مناورة محدودة بالشمال.


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