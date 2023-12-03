-->

Monday, 04 December 2023 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتدى الجياد ينظم فعاليات نصرة للأشقاء الفلسطينيين

12/3/2023 3:13:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين بإربد، مساء اليوم الأحد، فعاليات بعنوان: "فلسطين قضيتنا"، وذلك وسط حضور عدد من المثقفين والشعراء من أبناء المحافظة.
وخلال الأمسية، التي قدم أبجدياتها رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، مشيرا إلى دور الجياد في المشهد الثقافي الأردني والعربي، وتعامله مع قضايا الأمة كرسالة وطنية أردنية، إضافة الى دور الهيئات الثقافية في تولي مسؤولياتها حول القضايا الوطنية والقومية.
وأكد المعاني دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا بالوقوف دائما وأبدا مع الأشقاء الفلسطينيين.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN03122023000208011052ID1107528507

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث