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وسائل إعلام عبرية تؤكد استئناف محاكمة نتنياهو الإثنين

12/3/2023 3:13:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّدت وسائل إعلام عبرية، أن محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ستستأنف جلساتها غدا الإثنين، بعد أن توقفت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب عطلة المحاكم، وتوقف جميع المحاكم عن العمل خلال العدوان على قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "سيتم الاستماع إلى مزيد من الشهادات، في قضية الفساد التي تحمل رقم 4000، حيث سيتم الاستماع إلى شهادة محققين من الشرطة، ومحقق من هيئة الأوراق المالية".

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