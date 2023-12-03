وسائل إعلام عبرية تؤكد استئناف محاكمة نتنياهو الإثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّدت وسائل إعلام عبرية، أن محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ستستأنف جلساتها غدا الإثنين، بعد أن توقفت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب عطلة المحاكم، وتوقف جميع المحاكم عن العمل خلال العدوان على قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "سيتم الاستماع إلى مزيد من الشهادات، في قضية الفساد التي تحمل رقم 4000، حيث سيتم الاستماع إلى شهادة محققين من الشرطة، ومحقق من هيئة الأوراق المالية".
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