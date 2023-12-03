صفارات الإنذار تدوي في ساعد وكفار عزا .. وشهداء وجرحى بحي الشيخ رضوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في ساعد وكفار عزا بغلاف غزة، مساء اليوم الأحد.



وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت مستوطنات ومدن الغلاف برشقات صاروخية مكثفة، ردا على استهداف المدنيين في غزة.



من جهتها قالت قناة الأقصى الفضائية، إن استهداف قوات الاحتلال لمنزلين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى.

