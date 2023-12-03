صفارات الإنذار تدوي في ساعد وكفار عزا .. وشهداء وجرحى بحي الشيخ رضوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في ساعد وكفار عزا بغلاف غزة، مساء اليوم الأحد.
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت مستوطنات ومدن الغلاف برشقات صاروخية مكثفة، ردا على استهداف المدنيين في غزة.
من جهتها قالت قناة الأقصى الفضائية، إن استهداف قوات الاحتلال لمنزلين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة خلف عشرات الشهداء والجرحى.
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