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الامن العام : مباشرة التحقيقات بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله

12/3/2023 3:13:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ الى غرفة العمليات في مديرية غرب اربد مساء اليوم بوجود جثة مواطن اربعيني داخل منزله في منطقة الشونة الشمالية .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم التحرك من قبل الأجهزة الأمنية الى الموقع وتم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات .

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