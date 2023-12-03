الامن العام : مباشرة التحقيقات بعد العثور على جثة مواطن داخل منزله
التاريخ
12/3/2023 3:13:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ورد بلاغ الى غرفة العمليات في مديرية غرب اربد مساء اليوم بوجود جثة مواطن اربعيني داخل منزله في منطقة الشونة الشمالية .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم التحرك من قبل الأجهزة الأمنية الى الموقع وتم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبوشرت التحقيقات .
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