القناة 12 العبرية: إسرائيل عدّلت خططها بجنوب غزة بطلب أميركي

القناة 12 العبرية: إسرائيل عدّلت خططها بجنوب غزة بطلب أميركي
التاريخ
12/3/2023 3:13:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدل خططه القتالية في جنوب قطاع غزة بناء على طلب الإدارة الأميركية.
وشارك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء الهدنة الإنسانية وإعلان الاحتلال استئناف حربها على قطاع غزة.
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