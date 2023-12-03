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القناة 12 العبرية: إسرائيل عدّلت خططها بجنوب غزة بطلب أميركي

12/3/2023 3:13:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدل خططه القتالية في جنوب قطاع غزة بناء على طلب الإدارة الأميركية.


وشارك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء الهدنة الإنسانية وإعلان الاحتلال استئناف حربها على قطاع غزة.


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