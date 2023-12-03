الاحتلال يعتدي على مواطنين في حزما

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على عدد من المواطنين في بلدة حزما، شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وأعاقت الدخول إليها أو الخروج منها.
وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال ينكلون بأهالي البلدة صباحا ومساء، خاصة أثناء توجه الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها، مشيرة إلى أن الاحتلال أحاط بالبلدة من ثلاث جهات، بعد الشروع بشق شارع استعماري في الجهة الشمالية منها.
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