الاحتلال يعتدي على مواطنين في حزما

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على عدد من المواطنين في بلدة حزما، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وأعاقت الدخول إليها أو الخروج منها.

وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال ينكلون بأهالي البلدة صباحا ومساء، خاصة أثناء توجه الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها، مشيرة إلى أن الاحتلال أحاط بالبلدة من ثلاث جهات، بعد الشروع بشق شارع استعماري في الجهة الشمالية منها.