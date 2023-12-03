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الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من كفر قدوم شرق قلقيلية

12/3/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلا وشابا من قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال اعتقل الطفل قيس عماد شتيوي (17 عاما) والشاب حسن ناصر شتيوي (24 عاما)، خلال عملهما في أرض زراعية شمال القرية.

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