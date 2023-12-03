الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من كفر قدوم شرق قلقيلية
التاريخ
12/3/2023 3:13:19 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلا وشابا من قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال اعتقل الطفل قيس عماد شتيوي (17 عاما) والشاب حسن ناصر شتيوي (24 عاما)، خلال عملهما في أرض زراعية شمال القرية.
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