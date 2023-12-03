الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الأحد، بقصف عنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على مركب سكني، وقصفت بوابة مدرسة الفاخورة بالمخيم التي تأوي مئات النازحين، وهدمت العديد من منازل المواطنين المأهولة ما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين، ووجود العشرات تحت ركام المنازل المدمرة، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذ المواطنين وقلة الإمكانيات لديهم في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وأضافت أن الطواقم الطبية انتشلت عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جياب في محيط منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، وكان أفظع هذه المجازر مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات المواطنين منهم من وصل المستشفيات وعدد أكبر مازال تحت الأنقاض.

واستشهد 7 مواطنين على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة العرابيد في شارع النفق بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الدحدوح مقابل بوابة مدرسة صفد في حي الزيتون بمدينة غزة والتي تضم عددا كبيرا من النازحين، واستشهد وأصيب العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة إن 3 أطباء واثنين من المسعفين استشهدوا؛ جراء استهدف مباشر من قوات الاحتلال لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدرسة المزرعة وما حولها في دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

وجنوبا، أصيب العديد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة بربخ وسط خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال النازحين الذين يتجهون من الوسطى إلى خان يونس بشكل مباشر.

وأفادت مصادر طبية بأن 37 شهيدا ارتقوا جراء استهداف الاحتلال عددا من المنازل في خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 15,523 شهيدا، وإصابة 41,316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة اسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.