إصابة طفلين برصاص مستعمرين في دير قديس غرب رام الله

إصابة طفلين برصاص مستعمرين في دير قديس غرب رام الله
التاريخ
12/3/2023 3:13:19 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله 3-12-2023 وفا- أصيب طفلان برصاص مستعمرين، مساء اليوم الأحد، في قرية دير قديس،
غرب رام الله.
وأفادت مصادر امنيه، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة المهلل في القرية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين (12 و14 عاما) بالرصاص الحي، أحدهما في القدم والآخر في الفخذ، نقلا إثرها إلى المستشفى.
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