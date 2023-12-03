-->

Monday, 04 December 2023 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة طفلين برصاص مستعمرين في دير قديس غرب رام الله

12/3/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله 3-12-2023 وفا- أصيب طفلان برصاص مستعمرين، مساء اليوم الأحد، في قرية دير قديس،
غرب رام الله.

وأفادت مصادر امنيه، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة المهلل في القرية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين (12 و14 عاما) بالرصاص الحي، أحدهما في القدم والآخر في الفخذ، نقلا إثرها إلى المستشفى.

MENAFN03122023000205011050ID1107528499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث