5 أطعمة لا يجب تجميدها في الثلاجة

MENAFN - Khaberni) خبرني - يقول خبراء إن تخزين مواد غذائية مثل البيض قد يتلفها ويؤدي إلى إصلاحات مكلفة.

وتحدث خبير في شركة بيعع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية في المملكة المتحدة، عما لا يجب وضعه في الثلاجة للحفاظ على عمره الافتراضي حسب ميرور البريطانية.

الأطعمة المعلبة

يحث الخبراء على "تجنب تجميد الأطعمة المعلبة في علبها الأصلية"، لتفادي انفجار العلب، أو تلوث الطعام . ويمكن تجميد الأطعمة المعلبة في حاوية آمنة.

البيض في قشرته

يمكن أن يؤدي تجميد البيض في قشرته إلى تمدد السائل داخله وتشقق القشرة. وينصح الخبراء "بكسره وخفقه وتخزين خليط البيض في حاوية محكمة الإغلاق" قبل التجميد.

الفواكه والخضروات الغنية بالماء



الخس، والخيار، والبطيخ قد تصبح طرية عندتجميدها بسبب محتواها العالي من الماء. ورعم أنه يمكن طبخها بعد التجميد، لكنها ستفقد بطعمها الأصلي .



منتجات الألبان

الحليب، والزبادي قد تشكل "قواماً" غير مرغوب فيه عند تجميدها. ويمكن أن يتغير هيكلها بسبب ذلك ما يجعلها أقل جاذبية عند إذابتها.

الأطعمة في عبوات زجاجية

يحذر الخبراء من وضع العبوات الزجاجية في الثلاجة" لأن التمدد والانكماش بسبب تغير درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تشققها أو تحطمها،و ينصحون باستخدام الحاويات الزجاجية الآمنة للتجميد المصممة لهذا الغرض، مع ترك مساحة للتمدد.