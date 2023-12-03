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المنامة يعقد الآمال لدك حصون الشمال

12/3/2023 3:07:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض فريق المنامة حامل اللقب غدا ثاني مبارياته في بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج، حيث يستضيف منافسه فريق الشمال القطري في تمام الساعة الثامنة مساءََ وذلك على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

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