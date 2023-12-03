سترة يجتاز الشباب بدوري ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نجح فريق سترة في اجتياز نظيره الشباب بنتيجة (1/2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد نادي المحرق ضمن الجولة الثامنة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسجل أمير برويز الهدف بالدقيقة (16) وخليفة اللافي بالدقيقة (42)، فيما أضاع زميله عبدالواسع المطيري ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس الشباب حمد الدوسري بالدقيقة (5)، وسجل هدف الشباب لاعبه جيمس بالدقيقة (82)، وبذلك حقق سترة انتصاره الثاني ورفع رصيده إلى (9 نقاط) متقدمًا للمركز الثامن، فيما الشباب مُنيّ بالخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند (7 نقاط) في المركز العاشر.
MENAFN03122023000055011008ID1107528446
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.