الخالدية يخسر للمرة الأولى في دورينا

وسجل أمير برويز الهدف بالدقيقة (16) وخليفة اللافي بالدقيقة (42)، فيما أضاع زميله عبدالواسع المطيري ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس الشباب حمد الدوسري بالدقيقة (5)، وسجل هدف الشباب لاعبه جيمس بالدقيقة (82)، وبذلك حقق سترة انتصاره الثاني ورفع رصيده إلى (9 نقاط) متقدمًا للمركز الثامن، فيما الشباب مُنيّ بالخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند (7 نقاط) في المركز العاشر.

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