-->

Monday, 04 December 2023 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخالدية يخسر للمرة الأولى في دورينا

12/3/2023 3:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجح فريق سترة في اجتياز نظيره الشباب بنتيجة (1/2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد نادي المحرق ضمن الجولة الثامنة لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وسجل أمير برويز الهدف بالدقيقة (16) وخليفة اللافي بالدقيقة (42)، فيما أضاع زميله عبدالواسع المطيري ركلة جزاء بعدما تصدى لها حارس الشباب حمد الدوسري بالدقيقة (5)، وسجل هدف الشباب لاعبه جيمس بالدقيقة (82)، وبذلك حقق سترة انتصاره الثاني ورفع رصيده إلى (9 نقاط) متقدمًا للمركز الثامن، فيما الشباب مُنيّ بالخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند (7 نقاط) في المركز العاشر.

MENAFN03122023000055011008ID1107528445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث