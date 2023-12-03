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الديوان الأميري الكويتي: الحالية الصحية لأمير البلاد لا تزال مستقرة

12/3/2023 3:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله أن الحالة الصحية لسمو أمير البلاد لا تزال مستقرة بفضل من الله عز وجل ومنته.

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