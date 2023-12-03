الديوان الأميري الكويتي: الحالية الصحية لأمير البلاد لا تزال مستقرة

الديوان الأميري الكويتي: الحالية الصحية لأمير البلاد لا تزال مستقرة
التاريخ
12/3/2023 3:07:01 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله أن الحالة الصحية لسمو أمير البلاد لا تزال مستقرة بفضل من الله عز وجل ومنته.
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