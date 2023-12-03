المحكمة الدستورية تحتفل بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحضور المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس المحكمة الدستورية، أقامت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، اليوم الأحد، احتفالًا بيوم المرأة البحرينية للعام 2023م، لتكريم مجموعة من الموظفات منتسبي الأمانة العامة.
وفي بداية الحفل رفع رئيس المحكمة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2023م.
كما ثمن المستشار البوعينين عطاء الموظفات ودورهن في العمل الإداري والقانوني، مما كان له أكبر الأثر في إبراز مكانة المحكمة ورسالتها في حماية الحقوق والحريات، مُشيدًا بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو، وما يقوم به من دعم ورعاية للمرأة البحرينية في شتى المجالات في ظل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وفي ختام الحفل عبرت الموظفات عن شكرهن وتقديرهن إلى رئيس المحكمة على هذا التكريم، متطلعين إلى بذل المزيد من الاجتهاد للنهوض بالرسالة التي من أجلها أنشئت المحكمة الدستورية.
حضر الحفل الدكتورة منى جاسم الكواري عضو المحكمة، والأمين العام الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة.
MENAFN03122023000055011008ID1107528440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.