المحكمة الدستورية تحتفل بيوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحضور المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس المحكمة الدستورية، أقامت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، اليوم الأحد، احتفالًا بيوم المرأة البحرينية للعام 2023م، لتكريم مجموعة من الموظفات منتسبي الأمانة العامة.

وفي بداية الحفل رفع رئيس المحكمة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2023م.

كما ثمن المستشار البوعينين عطاء الموظفات ودورهن في العمل الإداري والقانوني، مما كان له أكبر الأثر في إبراز مكانة المحكمة ورسالتها في حماية الحقوق والحريات، مُشيدًا بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو، وما يقوم به من دعم ورعاية للمرأة البحرينية في شتى المجالات في ظل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.

وفي ختام الحفل عبرت الموظفات عن شكرهن وتقديرهن إلى رئيس المحكمة على هذا التكريم، متطلعين إلى بذل المزيد من الاجتهاد للنهوض بالرسالة التي من أجلها أنشئت المحكمة الدستورية.

حضر الحفل الدكتورة منى جاسم الكواري عضو المحكمة، والأمين العام الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة.