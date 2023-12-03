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وزير المواصلات والاتصالات يبحث مع وزير النقل البريطاني سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل

12/3/2023 3:06:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، اليوم الأحد، السيد مارك هاربر وزير النقل البريطاني والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء أكد وزير المواصلات والاتصالات عمق علاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوهاً بما تشهده من تقدم على كافة المستويات.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين، في شتى القطاعات نحو مسارات أشمل وأرحب، الى جانب استعراض دعم آليات التعاون المشترك في مجالات النقل.

ومن جانبه؛ أعرب مارك هاربر وزير النقل في بريطانيا عن شكره وتقديره لوزير المواصلات والاتصالات على حفاوة الاستقبال، متمنياً لمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح في مسيرتها التنموية.

حضر اللقاء من جانب وزارة المواصلات والاتصالات، السيدة مريم عدنان الأنصاري وكيل النقل البري والبريد، والمهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري، والسيد سلمان نبيل شكيب الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.

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