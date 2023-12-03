وزير المواصلات والاتصالات يبحث مع وزير النقل البريطاني سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى محمد بن ثامر الكعبي، وزير المواصلات والاتصالات، اليوم الأحد، السيد مارك هاربر وزير النقل البريطاني والوفد المرافق له.
وخلال اللقاء أكد وزير المواصلات والاتصالات عمق علاقات الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، منوهاً بما تشهده من تقدم على كافة المستويات.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين، في شتى القطاعات نحو مسارات أشمل وأرحب، الى جانب استعراض دعم آليات التعاون المشترك في مجالات النقل.
ومن جانبه؛ أعرب مارك هاربر وزير النقل في بريطانيا عن شكره وتقديره لوزير المواصلات والاتصالات على حفاوة الاستقبال، متمنياً لمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح في مسيرتها التنموية.
حضر اللقاء من جانب وزارة المواصلات والاتصالات، السيدة مريم عدنان الأنصاري وكيل النقل البري والبريد، والمهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري، والسيد سلمان نبيل شكيب الوكيل المساعد لشؤون الموانئ.
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