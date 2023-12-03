جلالة الملك يجري اتصالاً هاتفيًا مع ولي العهد الكويتي للاطمئنان على صحة أخيه أمير الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، اتصالاً هاتفيًا هذا اليوم مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة.
وقد اطمأن حضرة صاحب الجلالة خلال الاتصال على صحة أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، متمنيًا جلالته لسموه دوام الصحة والعافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والبادرة الطيبة، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والعافية ولشعب مملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار.
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