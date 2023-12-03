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جلالة الملك يجري اتصالاً هاتفيًا مع ولي العهد الكويتي للاطمئنان على صحة أخيه أمير الكويت

12/3/2023 3:06:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، اتصالاً هاتفيًا هذا اليوم مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة.

وقد اطمأن حضرة صاحب الجلالة خلال الاتصال على صحة أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، متمنيًا جلالته لسموه دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على هذه المشاعر الأخوية الصادقة والبادرة الطيبة، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والعافية ولشعب مملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار.

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