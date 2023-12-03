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امرأة من أكبر الأمهات في العالم

12/3/2023 3:01:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً في أوغندا، توأماً بعد تلقيها علاجاً، ما جعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم، حسب «روسيا اليوم».

وقال آرثر ماتسيكو، المتحدث باسم مركز المرافق الدولي لمستشفى النساء، إن سافينا ناموكوايا أنجبت صبياً وفتاة، يوم الأربعاء، عبر عملية قيصرية في المستشفى بالعاصمة كمبالا، حيث كانت تتلقى العلاج في المختبر.

وأوضح الطبيب أن الأم السبعينية، أصبحت قادرة على التجول في أرجاء المستشفى، بعد يومين أو 3 من إنجاب التوأم.

وقالت الأم السعيدة: «من المفروض أنني في السبعين من عمري، وجسدي ضعيف، وغير قادرة على الحمل والولادة، لكن المعجزة حدثت بإنجاب توأم».

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