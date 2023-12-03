توصل باحثون إسبان في مركز كارلوس الثالث الوطني لأبحاث القلب والأوعية الدموية، إلى طريقة جديدة لعلاج اضطراب ضربات القلب، وتحديداً الرجفان البطيني، وهو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة المفاجئة بالقلب.

الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «Nature Cardiovascular Research»، تشير إلى أن الفريق استخدم نماذج الفئران، واكتشف من خلالها ارتباطاً بين الرجفان البطيني واثنين من بروتينات الإشارات الرئيسية، هما كيناز الإجهاد p38γ و p38δ.

وكشف تحليل الباحثين لمسار الإشارات الرئيسية أن تنشيط بروتينات كيناز هذه، تؤثر على الخصائص الكهربائية لخلايا عضلة القلب، مما يؤدي إلى ظهور عدم انتظام ضربات القلب، الذي يرافقه تغيرات في إنزيم p38 بقنوات أيون محددة تسهم في تقلص خلايا عضلة القلب.

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