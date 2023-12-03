جين نادر يساعد في القضاء على السمنة

توصل العلماء إلى نتيجة علمية مفادها أن جيناً نادراً للغاية يساعد في تنظيم وزن الجسم يمكن أن يلعب دوراً في معالجة السمنة، حسب موقع «سكاي نيوز».

وقد تبين أن طفرة الجين ZFHX3 التي يعتقد أنها موجودة لدى 4 بالمئة فقط من الناس، تؤثر على منطقة في الدماغ تعرف باسم منطقة ما تحت المهاد، وهي المسؤولة عن التحكم في الشهية والعطش وتناول الطعام.

ويعمل هذا الجين عن طريق تشغيل وإيقاف وظيفة الجينات الأخرى.

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