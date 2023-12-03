جين نادر يساعد في القضاء على السمنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
توصل العلماء إلى نتيجة علمية مفادها أن جيناً نادراً للغاية يساعد في تنظيم وزن الجسم يمكن أن يلعب دوراً في معالجة السمنة، حسب موقع «سكاي نيوز».
وقد تبين أن طفرة الجين ZFHX3 التي يعتقد أنها موجودة لدى 4 بالمئة فقط من الناس، تؤثر على منطقة في الدماغ تعرف باسم منطقة ما تحت المهاد، وهي المسؤولة عن التحكم في الشهية والعطش وتناول الطعام.
ويعمل هذا الجين عن طريق تشغيل وإيقاف وظيفة الجينات الأخرى.
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