يوم الوطن .. شعر: أ. د. محمّد عبدالرّحيم سلطان العلماء

في يوم عيـــدكِ يا أرضَ الإماراتِ

يزهو الزمانُ بروضـــاتٍ وجنّاتِ

صحراءُ أرضك كانت قصّةً كُتبتْ

بعــــزم شعبــك للمستقبل الآتي



من زايد الخير طلّ الفجــرُ مؤتلقًا

وراشد العزّ من نسل الزعامـــاتِ

ومن رجـــالٍ هُمُ طافوا على وطنٍ

طوفَ الحجيج على سعيٍ ومَرْواتِ



قاموا رجالًا بفجــر الليل واتفقوا

على قرارٍ لتوحيـــد الإمــــاراتِ

ضاء الصبــاح وطلّتْ رايةٌ رُفعتْ

نحـــــو السماء لتعلو فوق رايات



راياتُ مجـــــدك في الآفاق خافقةٌ

عــزم وحـــزمٌ وتطويرُ المساراتِ

يا زايدَ الخيــــــر يا عنوانَ نهضتنا

كنتَ الدليلَ لشعـــبٍ في المتاهاتِ



تركتَ مجدك في الوجــدان يحرسُهُ

صقرُ البلاد وقيــــدومُ الزعاماتِ

بو خالد العــزّ سيفُ الدار سيّدُها

رمــزُ الشهامة يا بحـــر العطيّاتِ



له عضيــــــدٌ عظيمُ القدر، منزلهُ

بيــــن القلـوبِ وأعماقِ الحَناياتِ

محمد الخيــر نجـــمُ الخيل سيدها

شيخُ الشيـوخِ وسلطانُ البسالاتِ



إذا تكلّـــم أصغى الكـــلّ منتبهًا

وإنْ تبسّم يا طيـــــب البشاشاتِ

يا دارة الخيــــر جاد الغيث ديرتنا

في يوم عيــــدك أمطارُ المســرّات



إنا نحبــــك حبًّا لا مِــــــراءَ به

حبًّا يليـــــقُ بعُشّاق الإمــاراتِ







