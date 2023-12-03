مهرة الياسي: الإمارات ترتقي بالشعر العربي وتدعم مبدعيه

تطل الشاعرة ومدربة التنمية البشرية مهرة الياسي على جمهورها ومحبيها، بإصدارها الجديد (على صفحات اليم)، الذي يضم 45 نصاً شعرياً، متنوعاً بين الوطني والاجتماعي والعاطفي والإنساني، ويصدر هذا الديوان الذي يعد الثاني لها، بعد 13 عاماً من صدور ديوانها الأول (خيوط الشمس)، الصادر في سنة 2010 وجمع قصائد بلغ عددها 20 قصيدة، وتعد الشاعرة هذا الديوان طفولة أشعارها على الرغم من أنها تصف تجربتها بالقوية منذ البداية، إلا أن فترة 13 عاماً بين إصدار الديوانين جعلت تجربتها الثانية أكثر نضجاً وتمكناً، إضافة إلى أنها حرصت على أن تنضم لأكاديمية الشعر والتخرج فيها قبل إصدار ديوانها الأخير، لرغبتها في التعمق أكثر والإبحار في قوافي الشعر الشعبي والاستزادة من خبرات الأكاديميين والمشرفين والخبراء في الأكاديمية، وتمكينها من أدواتها الشعرية. وقد أكدت الياسي لـ«البيان» أن الإمارات ترتقي بالشعر العربي وتدعم مبدعيه.

وعلى الرغم من شغفها بالكلمة الشعرية والقصيدة، فإنها أيضاً اهتمت بالتنمية البشرية وتطوير الذات، وحققت حلمها بأن تكون مدربة تنمية بشرية وافتتحت مركزها الخاص، وهي تمارس التدريب منذ خمس سنوات، وعلى الرغم من انشغالها بعوالم التدريب، فإن ذلك لم يشغلها عن الشعر، فكتبت قصائد شعرية بروح المدربة البشرية المختصة بتطوير الذات، وأجادت تطويع النصوص على نسق وأسلوب التنمية البشرية، بأسلوب إبداعي ولاقت أعمالها رواجاً بين محبي الشعر ومتذوقيه والمهتمين بالتنمية، وتعد قصيدتها «الجـــرافولوجي»، وهو منهج يعتمد على تحليل الشخصية عبر خط اليد.

وأكدت الياسي أن تأثير وسائط التواصل الاجتماعي كان إيجابياً وخدم الشعر والشاعر، فقلص المسافات الفاصلة بين الشعراء وقصائدهم التي تصل بصورة أسرع وشريحة أكبر تمتد إلى الوطن العربي، بل سهل التواصل بين الشعراء في مختلف الأقطار، ولذا دور هذه الوسائط يعد فعالاً ومثرياً للشعر، إلا أن جانبه السلبي الوحيد قد يكون بمن يسمي نفسه شاعراً وينشر قصائد لا ترقى لمستوى الشعر وتفتقر لأبسط شروط القصيدة من وزن وقافية، ومن دون حسيب أو رقيب، ولذا ترى الشاعرة مهرة الياسي أن ينظر بأمر من ينسبون أنفسهم للشعر من قبل الجهات المعنية، بألا تسمح لهؤلاء بالتأثير في ساحة الشعر، أو توجيه النصح والإرشاد لهم، وحسب رأيها فعلى دور النشر أن تدرس بعناية قبل أن تطبع أي شيء.

التحدي الأكبر الذي واجهته الشاعرة مهرة الياسي مرحلة طباعة الديوان، والبحث عن دار نشر مؤهلة ومتخصصة في طباعة الدواوين الشعرية، فكانت تتأخر الإجراءات عدة أشهر وينتهي بعضها بالرفض، أو تضع شروطاً لا تناسبها، فاستمرت رحلة البحث عن دار نشر عدة أشهر حتى رأى ديوانها النور.

وعن الشعر في الإمارات تقول الياسي: أسهم الاهتمام بالشعر في دولة الإمارات بالارتقاء بالشعر ومبدعيه، وإثراء الساحة الشعرية العربية، إذ يقف برنامج شاعر المليون على قمة الهرم لما حققه من نجاح على مستوى الوطن العربي، وأسهم في تعزيز مكانة الشاعر وأهمية الشعر ودوره، إضافة إلى مركز الحيرة للشعر الشعبي الذي يحتفي بشكل أسبوعي بالشاعر عبر أمسياته الأسبوعية التي يستضيف فيها شعراء الإمارات والخليج، وبيت الشعر الذي يحتضن في فعالياته الشعر الفصيح، وهذه البيئة الشعرية الثرية في الإمارات أسهمت في إثراء الساحة الشعرية ودعمت الشاعر.

الشاعرة مهرة الياسي الحاصلة على جائزة المرأة الإماراتية في الآداب والفنون وجائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم، توجه نصيحة لكل شاعر شاب وموهوب بأن يجتهد إذا وجد في نفسه ملكة كتابة الشعر، وأن يحرص على أن يرتقي بنفسه والاستفادة من خبرات من حوله، والالتحاق بأكاديمية الشعر لصقل موهبته.