دبي تحتضن غاليري يقدم رؤية معاصرة للفنون البصرية

احتضنت دبي أخيراً غاليري sima collective، الذي يقدم رؤية معاصرة للفنون البصرية. وعبر معرضه الافتتاحي الأول، يعتبر الغاليري منصة للمواهب الناشئة في المنطقة، عبر موقعه في منطقة القوز الإبداعية، تسرد القصص والممارسات الفنية، والمشروعات التي تعكس حراك الفنون والقضايا الثقافية والمجتمعية، تحت مظلة برنامج الفنان المقيم، التي يتبناها الغاليري، ويرسخ لمبادرتها ضمن انطلاقة موسم دبي الفني.

سرد القصص

وفى السياق، تقول الفنانة المتعددة التخصصات والمدير المؤسس لغاليري sima collective، كاميلا باقر محبي: إن الغاليري بموقعه المميز في قلب منطقة القوز الإبداعية، تم افتتاحه مؤخراً، كمبادرة فنية يقدمها لمجتمع الفنون في دبي، وذلك عبر ضم العديد من المواهب الناشئة للانضمام لنا، والانخراط في برنامج الفنان المقيم، والاستفادة من كافة الخدمات الفنية التي يقدمها الغاليري، لنشر ممارسات وثقافة الفنون الشرق أوسطية، وقصصها التي تدور في فلك التواصل الحضاري وإرث الشعوب.. ويعزز الغاليري حضور أعمال المبدعين الفنية، ويعرضها أمام النقاد وأصحاب المجموعات الفنية والمستثمرين وجمهور المنطقة وزوارها، وفي الوقت ذاته، فإن مثل هذه المبادرات، تعزز الدور الذي يلعبه الفن في المجتمع.

حراك تفاعلي

ولفتت كاميلا إلى أن افتتاح الغاليري جاء بالتزامن مع بداية موسم دبي الفني، والذي يدعم الحراك التفاعلي للمعارض، بحضور أعمال جديدة تعرض للمرة الأولى، لذلك نسعى إلى استضافة سلسلة من المعارض المبتكرة للمواهب الناشئة، وورش الفنون، إلى جانب مشاريع تعاونية للفنانين، بالتعاون مع مؤسسات ومراكز الفنون في دبي، ضمن المساحة الفنية الجديدة، والأعمال التي تعكس القضايا الراهنة والممارسات في عالم الفن. بما يسهم في تكريس مكانة دبي كمدينة للثقافة والفنون ذات طابع عالمي.

منحوتات المغناطيس

وفي سياق الأعمال الفنية التي يتضمنها الغاليري، يقدم الفنان والمهندس الميكانيكي أرمان نجيب، عبر عمله النحتي «الحائط»، رؤية بصرية ديناميكية للعلوم، وفن الحركة، عبر استخدامه لمعدن الحديد والمغناطيس لتشكيل العمل فقط، والقائم أيضاً على استخدام مواد تم إعادة تدويرها، ويقول أرمان: أمضيت العديد من سنواتي الأولى في الدراسات والأبحاث حول أساليب مختلفة من التصاميم والأشكال الملهمة. لقد كرست وقتاً لابتكار أدواتي التي تتوافق مع مفاهيمي وضرورياتي، مع التركيز بشكل رئيس على فن المجوهرات والنحت. وتابع: الآلية الحركية والمجال المغناطيسي، هما العنصران الرئيسان في أعمالي.

الجدران

وحول التقنيات التي استخدمتها في إبراز مجموعتها من الجداريات التشكيلية، التي تنتمي إلى فئة الفن المجتمعي، أكدت خريجة معهد الفنون في مدينة شيكاغو، الفلسطينية سلمي ديب، أن الجدران توفر مساحة آمنة للأشخاص الذين يتعرضون للرقابة الشديدة للتعبير عن أنفسهم، وإثبات وجودهم وصمودهم.

قصص مجتمعية

وأضافت أن مجوعتها المكونة من 5 لوحات، هي نابعة من البحث حول مفهوم الجدران الخارجية، والغرض الذي تخدمه في حشد الرأي العام، ودعم المجتمع. من خلال عشرات الطبقات، وكتابة البيانات الموجودة على الجدران الحقيقية، وتغطيتها، ونحتها وخدشها، ومن ثم إنشاء قطعة نهائية، تظهر عدد القصص التي تمت كتابتها على هذه الجدران المغطاة باستمرار.

تقنية التوكيدات

وتشير الفنانة والمدير المؤسس للغاليري، كاميلا باقر محبي إلى أن لوحاتها ضمن سياق المعرض الافتتاحي، تجمع عدداً هائلاً من الكلمات الإيجابية، تنتمي إلى مدرسة العلاج بالفنون، أو ما يعرف بفنون الصحة النفسية، عبر استخدام تقنية «التوكيدات»، وهي عبارة عن جمل إيجابية، تتحدى الأفكار السلبية، مبنية على مبدأ التكرار، ولقد أستندت في أعمالي على بحث الدكتور الياباني ماسارو إيموتو حول بلورات الماء، إذ يقدم أدلة مثيرة للاهتمام، حول كيفية تأثير التأكيدات على المادة، ومن خلال تجاربه، لاحظ أن الكلمات الإيجابية والنوايا، تؤدي إلى تشكيل بلورات الماء بشكل جميل، بينما الكلمات السلبية تؤدي إلى هياكل مشوهة. وهذا يشير إلى أن أفكارنا وكلماتنا لها القدرة على تشكيل بيئتنا، وحتى أجسامنا.

وأضافت كاميلا: تؤدي أعمالي رسائل إيجابية، يمكن أن تؤثر بعمق في العقل الباطن. هذه المجسمات لا تُثير حواسنا فحسب، بل تعمل أيضاً كمحاور للطاقة التحويلية. إنها تعمل كتذكير بقوتنا الداخلية وإمكاناتنا، وتغير حقول طاقتنا، وتسمح لنا بتحقيق رغباتنا.