«منشورات القاسمي» تثري مهرجان الظفرة للكتاب

تشارك «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في «مهرجان الظفرة للكتاب 2023»، الذي يقام تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها»، خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجاري، في الحديقة العامة بمدينة زايد، بمشاركة أكثر من 50 مكتبة ودار نشر، لتقدم منشورات القاسمي للقراء محلياً وعربياً وعالمياً، وبلغات عدة، كافة مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في مختلف جوانب المعرفة.

ويأتي في مقدم هذه الإصدارات وأحدثها، الكنز التاريخي: موسوعة تاريخ عُمان، المسماة «سلطان التواريخ»، والتي جاءت في أربعة أجزاء، الجزء الأول: «تاريخ عمان من الاستيطان البشري إلى نهاية الدولة الإباضية»، والجزء الثاني: «تاريخ الملوك النبهانيين»، والجزء الثالث: «تاريخ اليعاربة»، والجزء الرابع: «تاريخ أئمة البوسعيد».

وتعرض منشورات القاسمي كذلك الأعمال الروائية التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والبالغ عددها عشرة أعمال روائية، ومنها: «الشيخ الأبيض»، و«الأمير الثائر»، و«بيبي فاطمة وأبناء الملك»، و«الجريئة»، و«سيرة سلاطين كلوة»، و«مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي» وغيرها.

ويزخر جناح منشورات القاسمي، بعرضه لأضخم مشروع علمي في اللغة العربية، وهو المعجم التاريخي للغة العربية، الذي يضم (67) مجلداً حتى مرحلته الرابعة. إضافة إلى العديد من الكتب المميزة والإصدارات المتنوعة.