-->

Monday, 04 December 2023 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيلم «وداعاً جوليا» يواصل تحقيق النجاحات في دور العرض

12/3/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستمر الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» للمخرج محمد كردفاني في كسر الأرقام القياسية، إذ تخطت إيراداته في دور العرض المصرية 3 ملايين جنيه، ويواصل عروضه في دور السينما للأسبوع السادس على التوالي، وقد سجل منذ أسبوعه الثاني أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.


وفي مدينة جدة بالمملكة السعودية أقيم عرض خاص للإعلاميين في سينما فوكس في مول ريد سي في جدة حضره أبرز المشاهير والأسماء في عالم الترفيه، وذلك تمهيداً لانطلاقة الفيلم في سينمات فوكس بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبدأ عروضه في السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين من 7 ديسمبر الجاري، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر الجاري.

وعلى الجانب الأوروبي كانت بدأت عروضه في فرنسا على أكثر من 50 شاشة في 21 مدينة في مطلع شهر نوفمبر، وسيُعرض أيضاً لأول مرة في آسيا ضمن مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي. ومؤخراً فاز «وداعاً جوليا» بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.

MENAFN03122023000110011019ID1107528416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث