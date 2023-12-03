فيلم «وداعاً جوليا» يواصل تحقيق النجاحات في دور العرض

يستمر الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» للمخرج محمد كردفاني في كسر الأرقام القياسية، إذ تخطت إيراداته في دور العرض المصرية 3 ملايين جنيه، ويواصل عروضه في دور السينما للأسبوع السادس على التوالي، وقد سجل منذ أسبوعه الثاني أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ شباك التذاكر المصري.



وفي مدينة جدة بالمملكة السعودية أقيم عرض خاص للإعلاميين في سينما فوكس في مول ريد سي في جدة حضره أبرز المشاهير والأسماء في عالم الترفيه، وذلك تمهيداً لانطلاقة الفيلم في سينمات فوكس بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبدأ عروضه في السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين من 7 ديسمبر الجاري، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر الجاري.

وعلى الجانب الأوروبي كانت بدأت عروضه في فرنسا على أكثر من 50 شاشة في 21 مدينة في مطلع شهر نوفمبر، وسيُعرض أيضاً لأول مرة في آسيا ضمن مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي. ومؤخراً فاز «وداعاً جوليا» بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.