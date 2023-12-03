وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور بحادث سير

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي، اليوم، الفنان المصري أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وفور وقوع الحادث، جرى نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر بالقاهرة لتلقي العلاج، كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات، وذلك حسبما أفاد موقع «الدستور» الإخباري.
يُذكر أن أشرف عبد الغفور ولد عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم، أول عميد للمعهد.
عمل فترة قصيرة معيداً في معهد السينما، قبل أن يهجر السلك الأكاديمي، وينضم إلى المسرح القومي الذي وقف على خشبته أمام عمالقة التمثيل في مصر أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب، وتولى منصب نقيب الممثلين في مصر من عام 2012 إلى عام 2015، وهو والد النجمة ريهام عبد الغفور.
تميز في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني، ومنها: مسلسلات «القاهرة والناس» و«زيزينيا» و«جبل الحلال»، وشارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قُدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، مثل: «الليث بن سعد» و«الإمام النسائي» و«هارون الرشيد».
كما قدَّم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية منها: «فرقة المرح» و«صوت الحب» و«الشوارع الخلفية» و«الرسالة»، وكان آخر أعماله مسلسل «رشيد» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.
كرَّمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021، ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.
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