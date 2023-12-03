وفاة الفنان المصري أشرف عبد الغفور بحادث سير

توفي، اليوم، الفنان المصري أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وفور وقوع الحادث، جرى نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر بالقاهرة لتلقي العلاج، كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات، وذلك حسبما أفاد موقع «الدستور» الإخباري.

يُذكر أن أشرف عبد الغفور ولد عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، حيث تتلمذ على يد المخرج محمد كُريم، أول عميد للمعهد.

عمل فترة قصيرة معيداً في معهد السينما، قبل أن يهجر السلك الأكاديمي، وينضم إلى المسرح القومي الذي وقف على خشبته أمام عمالقة التمثيل في مصر أمثال حسن البارودي وشفيق نور الدين وعبد المنعم إبراهيم وتوفيق الدقن ونعيمة وصفي وسميحة أيوب، وتولى منصب نقيب الممثلين في مصر من عام 2012 إلى عام 2015، وهو والد النجمة ريهام عبد الغفور.

تميز في الأعمال التلفزيونية التي شكلت الجزء الأكبر من رصيده الفني، ومنها: مسلسلات «القاهرة والناس» و«زيزينيا» و«جبل الحلال»، وشارك في أبرز المسلسلات الدينية التي قُدمت في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، مثل: «الليث بن سعد» و«الإمام النسائي» و«هارون الرشيد».

كما قدَّم عشرات المسلسلات الإذاعية والسهرات التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية منها: «فرقة المرح» و«صوت الحب» و«الشوارع الخلفية» و«الرسالة»، وكان آخر أعماله مسلسل «رشيد» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

كرَّمه المهرجان القومي للمسرح في دورته الرابعة عشرة عام 2021، ونال جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2015.





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