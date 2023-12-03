العين يجرى تدريبه الأخير على ملعبه ويغادر لمواجهة أهال التركمستاني

أجرى العين

حصة تدريبية أخيرة

على ملعبه مساء اليوم

ليغادر

بعدها

إلى عشق أباد عاصمة تركمستان

لمواجهة آهال التركمستاني

يوم

الثلاثاء

لحساب الجولة الأخيرة من مباريات

المجموعة

الأولى

ضمن دوري أبطال آسيا،

وتعتبر المباراة

أداء واجب للعين

الذي تأهل

مسبقا

إلى

ثمن

نهائي المسابقة الآسيوية متصدرا المجموعة برصيد (12 نقطة) بعد فوزه

في الجولات الأربع

الأولى قبل أن يخسر بالجولة الخامسة

أمام ضيفه بختاكور الأوزبكي.

وهنأ محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، القيادة الرشيدة وشعب الامارات

بمناسبة اليوم الوطني الـ52، وأكد

أن لاعبي العين يستشعرون بالمسؤولية في الدفاع عن اسم النادي الذي يمثل الدولة في البطولة الآسيوية، خصوصاً بعد الخسارة الأولى التي تعرض لها في مشواره القاري بالجولة الماضية، مشيرا إلى أن الفريق دخل تلك المباراة في ظل ظروف استثنائية.

وقال: الأندية الكبيرة تخوض كل التحديات للتاريخ ويتطلع الجميع إلى العودة من عشق آباد بنتيجة إيجابية كون المباراة تعتبر المواجهة الرسمية الأولى للعين في تركمانستان والفريق مطالب بالعودة إلى طريق الانتصارات، وعليه أن يكون جاهزاً لكافة التحديات، وبرغم أن أرضية ملعب المباراة ليست بالمستوى المطلوب وفقاً للتقارير التي وصلتنا من وفد المقدمة، غير أننا لن نبحث عن أعذار ومطالبون بحصد النقاط الثلاث، و نأمل أن يضع الاتحاد القاري المعايير المرتبطة بسلامة اللاعبين عين الاعتبار قبل اعتماد الملاعب التي تقام عليها أكبر بطولات القارة الآسيوية

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