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رونالدينيو عن مبابي: لاعب كبير وأعشق أسلوب لعبه

12/3/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد النجم البرازيلي رونالدينيو، أنه يعشق أسلوب لعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن الأخير باستطاعته التتويج بالكرة الذهبية مع أي فريق، لكنه بشكل شخصي يتمنى أن يفعلها مبابي مع ناديه الحالي.

وقال رونالدينيو عن مبابي، على هامش بطولة العالم لرياضة تيكبول (مزيج من كرة القدم وكرة الطاولة)، في بانكوك: "إنه لاعب كبير، يملك الفرصة للفوز بالكرة الذهبية مع أي فريق، لكن لأني أعشق باريس سان جيرمان، أود رؤيته يحرزها بين صفوفه".

وتابع نجم الفريق الفرنسي السابق: "آمل أن يفوز بها، إنه صديق جيد لي، ولاعب كبير أيضاً، أعشق أسلوب لعبه".

وحل مبابي ثالثاً في النسخة الأخيرة من جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وراء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينج هالاند.

وختم رونالدينيو، قائلاً: "الفوز بالبطولات الكبرى سيساعده حتماً على ذلك".

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