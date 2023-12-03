رونالدينيو عن مبابي: لاعب كبير وأعشق أسلوب لعبه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد النجم البرازيلي رونالدينيو، أنه يعشق أسلوب لعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن الأخير باستطاعته التتويج بالكرة الذهبية مع أي فريق، لكنه بشكل شخصي يتمنى أن يفعلها مبابي مع ناديه الحالي.
وقال رونالدينيو عن مبابي، على هامش بطولة العالم لرياضة تيكبول (مزيج من كرة القدم وكرة الطاولة)، في بانكوك: "إنه لاعب كبير، يملك الفرصة للفوز بالكرة الذهبية مع أي فريق، لكن لأني أعشق باريس سان جيرمان، أود رؤيته يحرزها بين صفوفه".
وتابع نجم الفريق الفرنسي السابق: "آمل أن يفوز بها، إنه صديق جيد لي، ولاعب كبير أيضاً، أعشق أسلوب لعبه".
وحل مبابي ثالثاً في النسخة الأخيرة من جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وراء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينج هالاند.
وختم رونالدينيو، قائلاً: "الفوز بالبطولات الكبرى سيساعده حتماً على ذلك".
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