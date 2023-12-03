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العلامة الكاملة.. اتحاد الجزائر يفوز على سوبر سبورت ويتصدر مجموعته بالكونفدرالية

12/3/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري، فوزاً غالياً خارج ملعبه، أمام مضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز هدفي اتحاد العاصمة الجزائري سعدي رضواني وبراهيم بن زازا، في الدقيقتين 5 و56.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري مجموعته الإفريقية برصيد 6 نقاط، ويليه مودرن فيوتشر المصري برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي ترتيب المجموعة بدون رصيد.

ويخوض فيوتشر المصري مباراة قوية خارج أرضه، مساء الليلة، مع الهلال الليبي، ضمن منافسات نفس الجولة.

وكان الفريق المصري فاز في لقاء الجولة الأولى على ضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالقاهرة، بينما خسر الهلال الليبي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين نظيفين.

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