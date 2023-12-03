عادل الرميثي يقطع 200 كلم بدراجته احتفالاً بعيد الاتحاد

احتفل عادل الدليل الرميثي دراج منتخبنا الوطني ونادي النصر سابقاً، بعيد الاتحاد الـ 52 للإمارات على طريقته الخاصة عبر قطع أكثر من 200 كلم بدراجته الهوائية التي انطلق بها من دبي إلى مدينة العين ذهاباً وعودة.

ويحرص الرميثي سنوياً على تنظيم رحلة بدراجته الهوائية بمناسبة عيد الاتحاد إضافة إلى العديد من الرحلات والمبادرات تزامناً مع العديد من المناسبات في الإمارات. ورفع الرميثي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد، وقال لـ «البيان»: إنه سعيد بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومقيم في الإمارات حيث كان يخطط للرحلة منذ أشهر احتفالاً بعيد الاتحاد، مشيراً إلى أنه انطلق من أمام برج خليفة في صباح الثاني من ديسمبر متجهاً إلى مدينة العين ثم عاد إلى دبي لتكون نقطة النهاية عند شارع الشيخ زايد ليبلغ إجمالي المسافة التي قطعها 211 كلم.



وأضاف الرميثي، إن رد الجميل إلى الوطن ولقيادته لا توفيه المبادرات ويشعر بالفخر بأن يحتفي بذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم يرمز إلى الوحدة والتلاحم والقوة بين أبناء الوطن كافة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً، وأن تحقق دولتنا الحبيبة مزيداً من التقدم والازدهار بعد النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها على مدار السنوات والعقود الماضية.

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