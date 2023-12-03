«ريمونتادا» ليفربول أمام فولهام تقوده لوصافة الدوري الإنجليزي (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق ليفربول فوزاً مثيراً على فولهام، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3/4، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.
واقتنص ليفربول نقاط المباراة الثلاث، في الوقت القاتل من اللقاء، بعدما كان متأخراً في النتيجة، قبل النهاية بأقل من 10 دقائق.
افتتح ألكسندر أرنولد أهداف المباراة، وسجل الأول لليفربول في الدقيقة 20 من ركلة حرة، وتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 24، وأضاف ماك أليستر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39، وتعادل كيتي تيتي لاعب فولهام لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الدقيقة 81 أحرز فولهام هدفه الثالث عن طريق بوبي ريد، ونجح واتارو إيندو في التعادل لليفربول بالدقيقة 87، وفى الدقيقة 88 أحرز ألكسندر أرنولد هدف الريدز الرابع، ليهدي فريقه 3 نقاط غالية.
ورفع ليفربول رصيد إلى 31 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما ظل فولهام في المركز 14 برصيد 15 نقطة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN03122023000110011019ID1107528410
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.