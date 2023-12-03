«ريمونتادا» ليفربول أمام فولهام تقوده لوصافة الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق ليفربول فوزاً مثيراً على فولهام، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3/4، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

واقتنص ليفربول نقاط المباراة الثلاث، في الوقت القاتل من اللقاء، بعدما كان متأخراً في النتيجة، قبل النهاية بأقل من 10 دقائق.

افتتح ألكسندر أرنولد أهداف المباراة، وسجل الأول لليفربول في الدقيقة 20 من ركلة حرة، وتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 24، وأضاف ماك أليستر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39، وتعادل كيتي تيتي لاعب فولهام لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 81 أحرز فولهام هدفه الثالث عن طريق بوبي ريد، ونجح واتارو إيندو في التعادل لليفربول بالدقيقة 87، وفى الدقيقة 88 أحرز ألكسندر أرنولد هدف الريدز الرابع، ليهدي فريقه 3 نقاط غالية.

ورفع ليفربول رصيد إلى 31 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما ظل فولهام في المركز 14 برصيد 15 نقطة.

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