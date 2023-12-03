بـ 10 لاعبين.. تشيلسي يعبر برايتون في الدوري الإنجليزي (صور)

حقق تشيلسي فوزاً صعباً على حساب برايتون بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي، ليعود البلوز إلى نغمة الانتصارات من جديد بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام نيوكاسل يونايتد 1/4، قبل أسبوع.

افتتح تشيلسي أهداف المباراة عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 17 وهو أول أهداف اللاعب الأرجنتيني بقميص البلوز، بعد انضمامه الصيف الماضي مقابل 107 ملايين إسترليني، وأضاف وليفي كولويل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 21، وقلص برايتون النتيجة وأحرز هدفه الأول في الدقيقة 43 عن طريق فاكوندو بونانوتي، وتعرض كونور كالاجير لاعب تشيلسي للطرد في الدقيقة 45 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، ليكمل البلوز المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، سجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الثالث والثاني له من ركلة جزاء، وقبل النهاية أحرز جواو بيدرو هدف لبرايتون في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 2/3.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد تشيلسي 19 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ظل برايتون في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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