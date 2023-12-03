اتحاد الإمارات.. رؤية ورسالة

منذ الثاني من ديسمبر عام 1971 ودولة الإمارات العربية المتحدة تخطو بخطى ثابتة نحو المستقبل بكل عزم، بقلوب مخلصة، وبهمم عالية، نحو بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ورقياً لوطن نفديه بالأرواح، وهذه ثمرة الإيمان العميق، الذي ترسخ في وجدان والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان طموحه بناء دولة متحدة قوية وعصرية متطورة، تبني الحضارات، وتواجه التحديات.



لقد تكللت جهود والدنا المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالنجاح، عندما وضع القادة المؤسسون، طيب الله ثراهم، يدهم بيد والدنا المؤسس الحكيم، وفق رؤى واضحة وبصيرة سديدة، وبذلوا الغالي والنفيس لتوحيد الصف والكلمة، بعد ما كانت 7 إمارات متفرقة، فباتت دولة الإمارات كالجسد الواحد قوية الأركان متراصة الصفوف، وهذه التضحيات العزيزة، التي بذلت ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن، وفي وجدان كل واحد منا، وستغرس في الأجيال القادمة، ليدونوا وينقلوا قصص النجاح، التي بذلها الآباء والأجداد في بناء حاضر الدولة المزهر.



أكملت قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما بناه الآباء المؤسسون وصانوا العهد، وواصلوا مسيرة البناء والتنمية والعطاء، ولم يدخروا جهداً في إسعاد شعبهم، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، ورفع راية الوطن في كل محفل ومناسبة، ولنا الحق بأن نفتخر بالمكانة العالية، التي وصلت إليها دولتنا الغالية في ظل قيادتنا الحكيمة.



52 عاماً عمر دولتنا المباركة، تحققت لنا بفضل الله تعالى فيها الكثير من الخيرات، وتوصلنا إلى ما نصبو إليه من تطلعات وغايات، وها نحن مقبلون على خطط جديدة، واستراتيجيات فريدة، وهمم عالية، وجهود مضاعفة لتحقيق الرؤية السديدة، التي وضعتها قيادتنا الحكيمة، التي تهدف إلى الارتقاء بالدولة، لتصبح الإمارات أفضل دول العالم وصولاً لمئويتها 2071.

قيادتنا الحكيمة توجه لنا رسائلها الإيجابية، التي ترسم لنا خارطة الطريق لوطن أكثر تقدماً، من خلال بناء الشخصية الإماراتية المتفردة، التي تسهم في بناء حاضرها، واستشراف مستقبلها، من خلال إظهار الشخصية الإماراتية وسماتها الإيجابية، ونشر ثقافتها محلياً ودولياً، شخصية تسعى دائماً إلى الازدياد من العلوم والمعارف والمهارات، لتسهم في تقدم الوطن ورفعته، شخصية تحرص على الانفتاح المعرفي الواعي مع حرصها على الحفاظ على قيمها ومبادئها وعاداتها وهويتها الوطنية وتعتز بها.

شخصية حب الوطن متجذر في ثناياها وأركانها، قيمها الإخلاص والولاء والوفاء للوطن وقيادته الحكيمة، شخصية تسعى إلى وحدة الصف والكلمة، تقف خلف قيادتها الحكيمة ببذلها وعطائها المتدفق، شخصية تصون الأمانة وهدفها المحافظة على راية الإمارات خفاقة عالية شامخة لوطن يعتلي القمم، وهام السحاب بكل ثقة وإيمان واقتدار.

تسعى قيادتنا الحكيمة من رسائلها الجميلة إلى أن تشحذ الهمم، وتشجع أبناءها على بذل المزيد من العطاءات والتضحيات لمزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الفترة المقبلة، التي تتطلب توجيه الجهود والطاقات بالاتجاه، الذي يضعنا في مقدمة الدول العالمية، وهذا يتطلب منا الكثير من العمل والبذل، ونحن شعب وفيّ لا يرضى إلا بالمقدمة والمركز الأول، ولا مستحيل في قاموسنا.

توجهات قيادتنا الحكيمة راقية تجاه المستقبل، من خلال الاستكشافات العلمية في الأرض والفضاء، والاستثمار في بناء الإنسان وتنمية العقول، والمحافظة على البيئة باستخدام الطاقة النظيفة، وتسعى إلى بناء جسور التواصل مع الآخرين، وتقريب وجهات النظر بين الدول، وحل النزاعات والصراعات بالطرق السلمية، وتبذل الجهود، لمساعدة الإنسانية من حولنا، وترسيخ الأمن والأمان العالمي لا سيما في الشرق الأوسط، وتهدف إلى نشر السلام والتسامح والتعايش، ونبذ العنصرية والكراهية والإرهاب.

علينا أن نتأمل بأن دولتنا بتوجهاتها الواضحة وقيمها الناصعة كسبت ثقة العالم، حتى أصبحت محل الأنظار ومقصد الزوار، كما أصبحت من الوجهات الرئيسية للأحداث العالمية المهمة، بالأمس القريب استضافت دولتنا المباركة «إكسبو دبي 2020»، وفي هذه الأيام المشرقة، التي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 تستضيف «COP28»، الذي يناقش قضايا المناخ، وتترقب شعوب العالم نتائجه، الإمارات باختصار هي النور والقدوة للآخرين.

أوصي الجميع، وخاصة الشباب بأن يبذلوا قصارى جهدهم، ويحافظوا على طاقاتهم، ويوجهوها إلى خدمة وطنهم، فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها لا سيما الشباب؛ فبكم تبنى الحضارات وتتحقق الإنجازات، وتصان المكتسبات والمقدرات، وبكم يفخر الوطن، احرصوا على الازدياد من العلوم والمعارف وبناء العقول، حافظوا على هويتكم الوطنية وعاداتكم وتقاليدكم الرصينة، وتمسكوا بأخلاقكم وقيمكم القويمة في خطواتكم نحو بناء مستقبل وطنكم.

رسالتي للجميع بأن نبذل الطاقات وكل الإمكانات، كل في مجاله واستطاعته لوطن أكثر رفعة ورقياً وازدهاراً وأكثر أمناً ومنعة واتحاداً، وأن نحافظ على مكتسباتنا، التي تحققت خلال الـ 52 عاماً الماضية، ونستثمرها في بناء الوطن برؤية قيادته الحكيمة بكل همة ونشاط، وما بذله والدنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون، رحمهم الله، وما تبذله قيادتنا الحكيمة من جهود عظيمة، وما قدمه جنودنا البواسل من تضحيات، وما يقدمه المخلصون تجاه هذا الوطن المعطاء، وقصص الكفاح وتحمل الصعاب، وقصص التضحية والإخلاص، وقصص النجاحات والإنجازات يجب أن تخلد في الصفحات الناصعة، ولا بد أن تدرس وتغرس في الأجيال القادمة. ‬‬

نعاهد قيادتنا الحكيمة بأن نظل على العهد، ونعمل بجد واجتهاد، مغلبين المصلحة الوطنية العليا على ما سواها، وأن نقف خلف قيادتنا الحكيمة في كل الظروف كالجسد الواحد، مسخرين كل ما نملك من علم ومهارة وجهد ووقت، ليبقى البيت متوحداً، وراية الوطن خفاقة عالية.