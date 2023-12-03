ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 15523 قتيلاً منذ بدء الحرب

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين اليوم الأحد، إلى 15523 جراء حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن الطواقم الطبية انتشلت في الساعات الأخيرة 316 قتيلا و664 جريحا بفعل هجمات إسرائيل فيما لا يزال العدد الأكبر من الضحايا تحت الأنقاض.

وذكر القدرة أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 41316 مصابا، متهما الجيش الإسرائيلي بـ"استهداف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء والادعاء كذبا وجود مناطق آمنة".

وقال القدرة إن الجيش الإسرائيلي "يوسع دائرة استهداف المدنيين وارتكب عشرات المجازر المروعة، ولم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "لا يزال يتحكم في حجم ونوعية المساعدات بهدف خنق المنظومة الصحية في وقت الطواقم الطبية تتعامل مع مئات الجرحى على الأرض بإمكانات متواضعة للغاية".

وحذر القدرة من أن الجرحى في المستشفيات ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية في وقت تسير آلية مغادرة الجرحى للعلاج في الخارج ببطء شديد واقتصرت على سفر 413 جريحا فقط منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وطالب بتوفير ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق الإمدادات الطبية والأدوية والوقود وسفر الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج لإنقاذ حياتهم، والتدخل الدولي العاجل لوقف الحرب الإسرائيلية.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز