زعيم غينيا بيساو يتهم رئيس الحرس الوطني بمحاولة الانقلاب عليه

أكد الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو اليوم الأحد بعد اجتماع مع قوات الأمن أن تبادل إطلاق النار في عاصمة غينيا بيساو يوم الجمعة كان محاولة انقلاب، مؤكدا المخاوف بشأن التهديد الأخير للديمقراطية في منطقة غرب افريقيا التي تشهد انقلابات متزايدة.

قال إمبالو: "لقد حاولوا القيام بانقلاب وفشلوا في تحقيق هدفهم"، بعد أن أطلق أعضاء قيادة الحرس الوطني بشكل غير لائق سراح وزيرين كانا محتجزين بسبب مزاعم فساد، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع كتيبة القصر الرئاسي.

خلال زيارة لقيادة الحرس الوطني في بيساو، قال إمبالو إن فيكتور تشونغو، رئيس الحرس الوطني، أقيل من منصبه و"سيدفع ثمنا باهظا" لمحاولته عزل الرئيس.

وقال للضباط: "لقد خانكم قائدكم... ولهذا السبب ننصحكم بالابتعاد عن السياسيين وتقديم خدماتكم للأمة".

تعد محاولة الانقلاب الثانية من نوعها في غرب ووسط أفريقيا خلال أسبوع بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع الأسبوع الماضي في سيراليون.

كما يؤجج التوترات في المنطقة التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020، بما في ذلك في النيجر والغابون هذا العام.

أشارت الكتلة الاقتصادية الإقليمية لغرب إفريقيا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - والتي تنتمي إليها غينيا بيساو - إلى الحادث "بقلق عميق" وأعربت عن "تضامنها الكامل مع شعب غينيا بيساو وسلطتها الدستورية".

نقلت صحيفة ذا ديموكرات المحلية عنه قوله: "لقد أصدر شخص الأمر لتشونغو. تشونغو ليس مجنونا لتفجير زنازين الشرطة القضائية وإخراج وزيري المالية والخارجية. إنها محاولة انقلاب وستكون هناك عواقب وخيمة على جميع المشاركين فيها".





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